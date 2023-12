Martin Midstream-Anleger machen nicht mehr mit!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Tool aus der technischen Analyse, das verwendet wird, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Martin Midstream betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 80,77 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Sektor "Energie" liegt die Rendite von Martin Midstream bei -11,35 Prozent, was mehr als 31 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche liegt die Rendite von Martin Midstream um 31,49 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt von 20,14 Prozent. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte eine positive Veränderung bei Martin Midstream festgestellt werden, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls zugenommen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung auf dieser Ebene führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Martin Midstream mit einer Ausschüttung von 0,83 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 28,25 %. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.