Martin Marietta Materials Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI der Martin Marietta Materials-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt derzeit 7, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ihm ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 17,14 ebenfalls weniger volatil als der RSI7 und bestätigt die Überverkauft-Einstufung. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs der Martin Marietta Materials-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird die Aktie von Martin Marietta Materials als unterbewertet eingestuft, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt mit 28,93 insgesamt 62 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Baumaterialien", der 75,2 beträgt. Daher erhält die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten die Einstufung "Gut".

In der technischen Analyse wird festgestellt, dass die Martin Marietta Materials-Aktie derzeit mit einem Kurs von 611,91 USD um +16,69 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung ebenfalls als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +32,52 Prozent liegt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Martin Marietta Materials-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 60,81 Prozent erzielt hat. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Baumaterialien"-Branche im Durchschnitt um -6,73 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +67,55 Prozent für Martin Marietta Materials bedeutet. Sowohl in Bezug auf die Performance der Branche als auch des Sektors liegt die Aktie deutlich über dem Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.