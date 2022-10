Martin Burkert neuer Vorsitzender der Bahngewerkschaft EVG

BERLIN (dpa-AFX) - Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat einen neuen Chef. Mit mehr als 90 Prozent der Stimmen wählten die Delegierten auf dem Gewerkschaftstag in Berlin am Montag Martin Burkert zum Vorsitzenden, wie die EVG am Nachmittag mitteilte. Gegenkandidaten gab es nicht. Burkert war bislang stellvertretender Vorsitzender der Gewerkschaft und gehört dem geschäftsführenden Vorstand seit 2008 an. Das SPD-Mitglied war bis 2013 acht Jahre lang Bahnbeauftragter der Bundestagsfraktion. Seine Ausbildung machte er in den 80er Jahren bei der damaligen Bundesbahn.

Der 58-Jährige folgt auf Klaus-Dieter Hommel, der am Montag nicht erneut zur Wahl antrat. Die EVG ist die mitgliederstärkste Arbeitnehmervertretung bei der Deutschen Bahn.