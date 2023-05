Martin Bouchard wird zum neuen CEO von American Tower in Deutschland ernannt

Amsterdam (ots/PRNewswire) -American Tower Corporation (ATC), einer der größten globalen und unabhängigen Anbieter drahtloser Infrastruktur, welche die drahtlose Kommunikation, Mobilfunk, Radio und TV Übertragung sowie Satelliten und Funk ermöglicht, gibt bekannt, dass Martin Bouchard die Nachfolge Philipp Riederers als Chief Executive Officer (CEO) ATC Germanys antreten wird. Philipp Riederer wird die neue Rolle des Vice President of Marketing and Business Intelligence für ATC Europe übernehmen, um das Europageschäft zu stärken.Vor seiner Ernennung war Martin Bouchard COO und Vorstandsmitglied der Deutschen Funkturm und bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der deutschen Telekommunikationsbranche mit.Dieser organisatorische Schrittwird die Wachstumsstrategie ATCs in Deutschland, dem größten Markt der Europageschäfts ATCs, untermauern.Pieter Nel, Senior Vice President & CEO von ATC Europe, sagte: "Diese Veränderungen in Europa sind von entscheidender Bedeutung, um unsere Wachstumspläne voranzutreiben, unsere Anlagen und Fähigkeiten für unsere Kunden weiterzuentwickeln und unser Tempo bei der Umsetzung zu beschleunigen. Bis heute hat Philipp maßgeblich zum Wachstum des Geschäfts in Deutschland beigetragen".Nel erklärte weiter: "Ich freue mich darauf, dass Martin und sein Team die Zukunft der drahtlosen Infrastruktur Deutschlands gestalten und vorantreiben werden. Er wird sich mit ganzer Kraft für den Erfolg unserer Kunden einsetzen."Philipp Riederer kommentierte: "Ich freue mich, eine neue Herausforderung anzunehmen, die darauf abzielt, unseren Kunden durch Marketing- und Business-Intelligence-Initiativen in der gesamten europäischen Region erstklassige Dienstleistungen zu bieten."Mit der Ernennung Martin Bouchards zum CEO ATC Germanys will sich American Tower weiter auf die Digitalisierung sowie auf die effiziente und effektive Umsetzung der Mobilfunkinfrastrukturangebote konzentrieren.Herr Bouchard betonte: "Nach den Erfolgen von Philipp werden wir uns darauf konzentrieren, das nächste Kapitel der Wachstumsgeschichte unserer Kunden zu schreiben und unsere ehrgeizigen Ziele als Unternehmen zu erreichen."Im Einklang mit dem Engagement American Towers verpflichtet sich ATC Germany , Vielfalt, Zusammenarbeit, Innovation und Verantwortlichkeit zu ermöglichen und mit und für seine Kunden und Partner durch eine solide Infrastruktur zu wachsen, um die Digitalisierung Europas zu fördern.Über:American Tower, einer der größten globalen REITs, ist ein führender unabhängiger Eigentümer, Betreiber und Entwickler von Multitenant-Kommunikationsimmobilien mit einem Portfolio von fast 226.000 Kommunikationsstandorten und einem hochgradig vernetzten Fußabdruck von US-Rechenzentrumseinrichtungen. Weitere Informationen finden Sie in den Abschnitten "Earnings Materials" und "Investor Presentations" auf unserer webite unter www.americantower.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2087473/Philipp_Riederer.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2087474/Martin_Bouchard.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/martin-bouchard-wird-zum-neuen-ceo-von-american-tower-in-deutschland-ernannt-301836495.htmlPressekontakt:Caoimhe Moore - caoimhe.moore@americantower.com- +31 (0)6156 75530 . Alex Kowalski - alejandro.kowalski@americantower.com - +34 (0)6690 77383Original-Content von: American Tower Corporation, übermittelt durch news aktuell