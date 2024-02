Marten Transport Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Der Aktienkurs von Marten Transport im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor zeigt eine Rendite von -11,01 Prozent, was mehr als 256 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Straße und Schiene"-Branche erreichte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 8,66 Prozent, wobei Marten Transport mit 19,67 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Marten Transport eher neutral diskutiert. An drei Tagen war das Stimmungsbarometer grün, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An insgesamt vier Tagen zeigten sich die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, zeigen sich die Anleger jedoch vor allem an positiven Themen interessiert. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Daher erhält Marten Transport insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf die Dividende schüttet Marten Transport eine Dividendenrendite von 1,21 % aus, was 3,84 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 5,06 %. Dies führt zu einer niedrigeren Einstufung und wird als "Schlecht" bewertet.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Marten Transport zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Marten Transport.