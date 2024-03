Marten Transport Aktie: Was geht denn hier ab?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der dabei hilft, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Marten Transport-Aktie: Der Wert liegt aktuell bei 78. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier überkauft ist, und daher vergeben wir ein "Schlecht"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Der RSI25 liegt bei 65,31, was bedeutet, dass Marten Transport hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Neutral" eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Marten Transport damit ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionen über Marten Transport in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den aktuellen Einschätzungen und Stimmungen rund um das Unternehmen. In den Kommentaren und Meinungen der letzten beiden Wochen überwiegen insgesamt positive Äußerungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen vor allem positive Themen rund um den Wert diskutiert. Unsere Redaktion ist daher der Ansicht, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Marten Transport bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet wird.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von Marten Transport im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,33 Prozent erzielt, was 50,63 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt (43,3 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Straße und Schiene" beträgt 10,39 Prozent, und Marten Transport liegt aktuell 17,71 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Ebene insgesamt mit einem "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die Marten Transport-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt negative Abweichungen aufweist. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 20,01 USD, während der letzte Schlusskurs bei 18,14 USD liegt, was einer Abweichung von -9,35 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Marten Transport somit eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 19,18 USD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit 18,14 USD unter dem gleitenden Durchschnitt, was einer Abweichung von -5,42 Prozent entspricht. Die Marten Transport-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. In Summe wird Marten Transport auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.