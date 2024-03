Marten Transport Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Marten Transport. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 37,84 Punkte, was bedeutet, dass Marten Transport momentan als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 57,99, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. Abhängig von der Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Marten Transport wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem insgesamt "Neutral"-Stimmungsbild führt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Marten Transport beträgt derzeit 1, was zu einer negativen Differenz von -3,81 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Straße und Schiene" führt. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik von Marten Transport heute als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass Marten Transport auf Basis der trendfolgenden Indikatoren unterschiedlich bewertet wird. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 20,11 USD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 19,38 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Marten Transport auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.