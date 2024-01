Marten Transport Aktie: Abwarten

Marten Transport hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,37 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,1 Prozent. Dies bedeutet, dass die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Marten Transport-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7-Wert beträgt 43,41 und der RSI25-Wert liegt bei 33,4, was zu einer Gesamteinstufung "Neutral" führt.

In den letzten 12 Monaten erzielte Marten Transport eine Performance von 5,03 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Straße und Schiene"-Branche im Durchschnitt um 14,6 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -9,57 Prozent im Branchenvergleich für Marten Transport. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Marten Transport um 144,04 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Stimmung rund um Marten Transport auf sozialen Plattformen wird größtenteils positiv bewertet, aber in den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.