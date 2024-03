Martela Oyj A Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Martela beträgt das aktuelle KGV 25, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" im Durchschnitt ein KGV von 70 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Martela daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Einschätzung.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Aktie von Martela in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufgewiesen hat. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse ist die Martela mit einem aktuellen Kurs von 1,3 EUR -2,99 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einschätzung führt. Die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage beläuft sich auf -15,03 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der aktuelle RSI-Wert von 56,52 zeigt, dass die Martela weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25-Wert von 70 deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung als "Schlecht".