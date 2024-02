Marston's Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Die Analystenbewertung für die Marston's-Aktie zeigt, dass von insgesamt 3 Analystenbewertungen in den vergangenen zwölf Monaten alle 3 eine positive Einstufung abgegeben haben. Es gab keine neutralen oder negativen Bewertungen. Dies führt zu einem Durchschnittsrating von "Gut". Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 66,5 GBP, was bedeutet, dass die Aktie um 113,48 Prozent steigen könnte, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 31,15 GBP. Aufgrund dessen ergibt sich eine Empfehlung, die ebenfalls "Gut" lautet. Insgesamt erhält die Marston's-Aktie also ein "Gut"-Rating von den Analysten.

In Bezug auf die Fundamentaldaten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie aktuell 2,31, was 96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und deshalb eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

Im Vergleich zur Performance ähnlicher Aktien der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche hat Marston's in den vergangenen 12 Monaten eine Underperformance von -24,31 Prozent gezeigt, während die Branche im Durchschnitt um 0,07 Prozent gestiegen ist. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Marston's mit -3,76 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung der Anlegerstimmung gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Punkt führt. Ebenso wurde das Unternehmen von den Anlegern in etwa gleich intensiv diskutiert wie sonst, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Marston's-Aktie also ein "Neutral"-Rating aufgrund des Sentiments und Buzz.