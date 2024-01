Marston's Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Der Aktienkurs von Marston's zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -24,62 Prozent, was mehr als 31 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" verzeichnet eine mittlere Rendite von 12,42 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Marston's mit 37,04 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Marston's mit einem RSI von 57,78 als "Neutral" betrachtet wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 45 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Bewertung "Neutral".

Die Dividendenrendite von Marston's liegt derzeit bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,55 % in der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit". Aufgrund dieser Differenz erhält die Dividende die Einstufung "Schlecht".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Marston's-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 31,64 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs von 33,95 GBP weicht somit um +7,3 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 31,29 GBP eine Abweichung von +8,5 Prozent, wodurch die Aktie ebenfalls mit einem "Gut"-Rating bedacht wird. Insgesamt erhält die Marston's-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.