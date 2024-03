Marston's Aktie: Was ist hier nur passiert?

Die Aktie der Marston's wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten insgesamt mit 3 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Einstufungen bewertet, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Marston's vor, und das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 66,5 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von 131,71 Prozent bedeutet, was wiederum als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die Dividende weist das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Marston's derzeit eine negative Differenz von -2,74 Prozent zum Branchendurchschnitt auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch Analysten führt.

Die Aktienperformance von Marston's in den letzten 12 Monaten betrug -23,33 Prozent, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche zu einer Underperformance von -22,9 Prozent führte. Auch im Vergleich zum Sektor "Zyklische Konsumgüter" lag die Performance von Marston's 21,8 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie von Marston's ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.