Marston's Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

In den letzten zwölf Monaten haben 4 Analysten Bewertungen für die Marston's-Aktie abgegeben. Davon waren 3 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Insgesamt ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Marston's-Aktie. Innerhalb eines Monats waren 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einschätzungen zu verzeichnen, was darauf hindeutet, dass die Aktie zuletzt mit einem "Gut" bewertet wurde. Die Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 56 GBP festgelegt, was einem Aufwärtspotential von 65,44 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 33,85 GBP. Insgesamt erhält Marston's somit eine "Gut"-Empfehlung basierend auf den Analystenbewertungen.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz wird die Aktivität und Diskussionsintensität über einen längeren Zeitraum beobachtet und analysiert. Dabei zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Marston's in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, wird oft der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen. Für einen Zeitraum von 7 Tagen beträgt der RSI für Marston's 43,33, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 46,31, wodurch auch für 25 Tage eine "Neutral"-Einstufung resultiert. Insgesamt führt dies zu einem Rating "Neutral".

Im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche erzielte Marston's in den letzten 12 Monaten eine Performance von -24,62 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 12,52 Prozent gestiegen sind, was eine Underperformance von -37,14 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Marston's 30,45 Prozent unter dem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.