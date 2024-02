Marshalls Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Marshalls erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 2 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Neutral" ist. Dies setzt sich aus 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Im vergangenen Monat ergab sich eine Einstufung von 1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht, was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Die Kursprognose von 420 GBP ergibt ein Aufwärtspotential von 41,6 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. In Summe erhält Marshalls daher eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Marshalls-Aktie der letzten 200 Handelstage 14,48 Prozent über dem aktuellen Kurs liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt ebenfalls über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Marshalls in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen Tagen standen jedoch insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Marshalls liegt bei 23,9, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 33,99, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage resultiert. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Gut".