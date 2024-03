Marshalls Aktie: Das ist beeindruckend!

Die Marshalls-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 259,53 GBP für den Schlusskurs erreicht. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 307 GBP (+18,29 Prozent Unterschied), was aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung ergibt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (282,24 GBP) liegt mit einem letzten Schlusskurs von +8,77 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Marshalls-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten die Marshalls-Aktie 1 mal als "Gut", 0 mal als "Neutral" und 1 mal als "Schlecht" bewertet, was langfristig zu einer "Neutral"-Bewertung seitens institutioneller Analysten führt. Für den aktuellen Kurs von 307 GBP erwarten die Analysten eine Entwicklung von 36,81 Prozent und setzen ein mittleres Kursziel von 420 GBP, was als positive Einschätzung betrachtet wird und somit zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

Mit einer Dividendenrendite von 4,64 Prozent liegt Marshalls 3,67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 8 Prozent in der Branche "Baumaterialien". Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung als Investment.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat die Marshalls-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -15,14 Prozent erzielt, was 6,05 Prozent über dem Durchschnitt (-21,19 Prozent) liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Baumaterialien" beträgt -21,19 Prozent, und Marshalls liegt aktuell 6,05 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.