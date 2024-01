Marsh, McLennan Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Marsh & Mclennan Cos 3 Mal mit "Gut", 9 Mal mit "Neutral" und 0 Mal mit "Schlecht" bewertet. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite aus als "Neutral" eingestuft. Es gibt keine neuen Analystenupdates zu Marsh & Mclennan Cos aus dem letzten Monat. Die Analysten beschäftigen sich auch mit dem aktuellen Kurs von 189,47 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 0,69 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 190,78 USD. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" durch institutionelle Analysten.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Marsh & Mclennan Cos geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten beiden Wochen häufen sich die negativen Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Schlecht" ein. Im zurückliegenden Zeitraum ergibt sich auch ein Gut-Signal, was letztlich zu einer Einstufung als "Gut" Aktie führt. Die Redaktion ist der Auffassung, die Aktie von Marsh & Mclennan Cos sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.

Wer aktuell in die Aktie von Marsh & Mclennan Cos investiert, kann bei einer Dividendenrendite von 1,51 % gegenüber dem Branchendurchschnitt der Versicherungsbranche einen geringeren Ertrag in Höhe von 2,35 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, was die Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass Marsh & Mclennan Cos auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 200 Handelstage mit einer "Neutral"-Bewertung versehen wird. Auch auf der kurzfristigeren Basis wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bedacht. In Summe wird Marsh & Mclennan Cos auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.