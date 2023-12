Marsh, McLennan Aktie: So kann man sich irren!

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Marsh & Mclennan Cos war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wie aus einer Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab insgesamt fünf positive und neun negative Tage. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Marsh & Mclennan Cos daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Zudem gab es ein Handelssignal basierend auf historischen Berechnungen (1 mal "Gut", 0 mal "Schlecht"). Da mehr Kauf- als Verkaufssignale zu verzeichnen waren, wird dieses Kriterium positiv bewertet. Insgesamt erhält Marsh & Mclennan Cos von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Im Bereich Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 20, was bedeutet, dass die Börse 20,05 Euro für jeden Euro Gewinn von Marsh & Mclennan Cos zahlt. Dies ist 48 Prozent weniger als vergleichbare Werte in der Branche. Im Bereich "Versicherung" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 38. Aufgrund dessen wird der Titel unterbewertet und auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf den Aktienkurs im Branchenvergleich erzielte Marsh & Mclennan Cos in den letzten 12 Monaten eine Performance von 15,42 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Versicherung"-Branche sind im Durchschnitt um 28,32 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -12,9 Prozent bedeutet. Im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite bei 11,75 Prozent, wobei Marsh & Mclennan Cos 3,67 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionintensität in den sozialen Medien bezüglich Marsh & Mclennan Cos war langfristig unterdurchschnittlich, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.