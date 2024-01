Mars Aktie: Wann tut sich was?

Mars schüttet eine Dividendenrendite von 1,64 % aus, was 137,01 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 138,65 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Mars in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Beiträge zu Mars deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell weder positiv noch negativ im Fokus der Anleger steht.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Mars-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 16,24 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 19,62 USD liegt daher deutlich darüber (+20,81 Prozent), was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt dieser 19,42 USD, was einer ähnlichen Höhe (+1,03 Prozent) des letzten Schlusskurses entspricht. Damit erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung. Die Mars-Aktie wird insgesamt daher mit einem "Gut"-Rating versehen.

Auch weiche Faktoren wie die Stimmung in den sozialen Medien spielen eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare zu Mars neutral waren und die Themen rund um das Unternehmen ebenfalls neutral waren. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Neutral". Insgesamt wird Mars hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.