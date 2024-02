Mars Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Mars. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 42,86 Punkte, was bedeutet, dass Mars momentan weder überkauft noch überverkauft ist, und die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis ist der RSI-Wert mit 36,52 ebenfalls neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für diesen Punkt unserer Analyse führt.

Im Bereich der technischen Analyse werfen wir auch einen Blick auf trendfolgende Indikatoren, die anzeigen sollen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Mars-Aktie beträgt aktuell 16,99 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 19,91 USD liegt und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 19,71 USD, was in der Nähe des letzten Schlusskurses von 19,91 USD liegt und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Mars daher auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Gut"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt in den vergangenen zwei Wochen eine eher neutrale Bewertung, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Alles in allem erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "Gut".

Abschließend betrachten wir die Dividende von Mars. Mit einer Dividende von 1,63 % liegt Mars im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken (138,87 %) niedriger, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da die Differenz 137,24 Prozentpunkte beträgt.