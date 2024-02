Marriott Vacations Worldwide ist zurück!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse von Aktienkursen. Er betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Für die Aktie von Marriott Vacations Worldwide ergibt sich aktuell ein RSI-Wert von 41,46, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt wird die Einstufung daher als "Neutral" bewertet. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 44, was ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hindeutet.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten spielen auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine wichtige Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben die Stimmung rund um Marriott Vacations Worldwide auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert. Basierend auf dieser Untersuchung wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Die Bewertungen von Analysten aus Research-Abteilungen zeigen, dass die Aktie von Marriott Vacations Worldwide insgesamt positiv eingeschätzt wird. In den letzten zwölf Monaten wurden 4 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben, was zu einer langfristigen Gesamteinstufung von "Gut" führt. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, die zu einer kurzfristigen Gesamteinstufung von "Gut" führen. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 167 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 90,64 Prozent bedeutet. Diese positive Prognose spiegelt sich auch in der Bewertung der Analysten wider.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt jedoch, dass sich die Stimmung in den letzten Wochen deutlich eingetrübt hat. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment. Trotzdem wird eine erhöhte Diskussionsstärke in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet, basierend auf der aktuellen Internet-Kommunikation.