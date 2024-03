Marriott Vacations Worldwide Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Die Stimmung der Anleger: Marriott Vacations Worldwide neutral bewertet

Die Einschätzung der Aktienkurse von Unternehmen kann nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten erfolgen, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den letzten beiden Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Marriott Vacations Worldwide in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "neutral" eingestuft.

Ein weiterer wichtiger Indikator ist der Relative Strength Index (RSI), der zeigt, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI von Marriott Vacations Worldwide liegt derzeit bei 44,46 Punkten, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 32,52 eine neutrale Bewertung für die Aktie.

Im Branchenvergleich schneidet Marriott Vacations Worldwide allerdings schlechter ab. Die Aktie erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von -35,23 Prozent, was 33,53 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt, und 33,43 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit". Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht insgesamt als "schlecht" bewertet.

Auch das Sentiment und der Buzz um Marriott Vacations Worldwide zeigen gemischte Signale. Die Diskussionsintensität war schwach, was eine negative Einschätzung hervorruft, während die Rate der Stimmungsänderung positiv war, was auf eine positive Einschätzung hinweist. Insgesamt ergibt sich daher für Marriott Vacations Worldwide in diesem Punkt eine "gute" Bewertung.