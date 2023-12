Marriott Vacations Worldwide Aktie: Ein handfester Grund

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Marriott Vacations Worldwide derzeit bei 111,32 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 87,21 USD erreicht hat. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -21,66 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 83,03 USD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +5,03 Prozent als "Gut" eingestuft wird. Die Gesamtbewertung lautet daher "Neutral".

Die Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 4 positive, 2 neutrale und 0 negative Bewertungen für die Aktie der Marriott Vacations Worldwide abgegeben. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Gut". Es liegen keine neuen Analystenupdates für das Unternehmen vor, aber das Kursziel für die Aktie liegt im Durchschnitt bei 182,33 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 109,07 Prozent entspricht. Dies führt zu einer erneuten Einstufung als "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Marriott Vacations Worldwide, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Marriott Vacations Worldwide-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI führen zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis schlechte Bewertung für die Aktie der Marriott Vacations Worldwide basierend auf verschiedenen technischen und analystischen Indikatoren.