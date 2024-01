Marriott Vacations Worldwide Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Der Aktienkurs von Marriott Vacations Worldwide hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -35,23 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite damit 45,69 Prozent unter dem Durchschnitt von 10,46 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt 36,85 Prozent, wobei Marriott Vacations Worldwide aktuell 72,08 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Marriott Vacations Worldwide besonders negativ diskutiert. An vier Tagen dominierten positive Themen, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen dominierten überwiegend negative Themen. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung.

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Marriott Vacations Worldwide in Social Media zu verzeichnen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen negativen Trend, weshalb die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Marriott Vacations Worldwide unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Analysten sind langfristig gesehen optimistisch und geben der Aktie die Einschätzung "Gut". Von insgesamt 6 Bewertungen liegen 4 als "Gut", 2 als "Neutral" und keine als "Schlecht" vor. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Marriott Vacations Worldwide. Das Kursziel der Analysten wird auf 182,33 USD festgelegt, was einer erwarteten Performance von 109,1 Prozent entspricht, da die Aktie derzeit 87,2 USD kostet. Insgesamt wird die Aktie von der Redaktion als "Gut" eingestuft.