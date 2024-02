Marriott Vacations Worldwide Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Die Aktie von Marriott Vacations Worldwide hat in den vergangenen zwölf Monaten von insgesamt 4 Analystenbewertungen 3 "Gut"-Einstufungen, 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" erhalten, was im Durchschnitt zu einem positiven Rating für das Wertpapier führt. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten belaufen sich auf 182,5 USD, was einem potenziellen Anstieg um 104,53 Prozent vom letzten Schlusskurs von 89,23 USD entspricht. Somit wird die Aktie von den Analysten insgesamt positiv bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Marriott Vacations Worldwide einen Wert von 9 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 49,33 als unterbewertet betrachtet wird. Dadurch erhält das Unternehmen ebenfalls eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividendenpolitik liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei 2, was eine positive Differenz von +0,17 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt darstellt. Diese Bewertung wird als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Marriott Vacations Worldwide-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 27, was auf eine überverkaufte Aktie hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich zum RSI auf 25-Tage-Basis wird das Wertpapier jedoch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine positive RSI-Bewertung für Marriott Vacations Worldwide.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Analysten Marriott Vacations Worldwide insgesamt positiv bewerten, sowohl in Bezug auf fundamentale Kriterien als auch in Bezug auf den RSI.