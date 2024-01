Marriott Vacations Worldwide Aktie: Was für ein Plan!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Marriott Vacations Worldwide deutet darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist. Innerhalb der letzten 7 Tage lag der RSI bei 29,41, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 40 und wird als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten zwei Wochen wurden jedoch vermehrt negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Marriott Vacations Worldwide derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 110,59 USD, während der Aktienkurs bei 88,51 USD liegt, was einer Abweichung von -19,97 Prozent entspricht. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 82,6 USD, was einer Abweichung von +7,15 Prozent entspricht und die Aktie als "Gut" einstuft. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung von "Neutral".

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Marriott Vacations Worldwide mit einem Wert von 9,25 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 50,35, was auf eine Unterbewertung hinweist. Aus diesem Grund wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.