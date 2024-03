Marriott Vacations Worldwide Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Marriott Vacations Worldwide hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 2 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Gut" und setzt sich aus 1 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Marriott Vacations Worldwide. Die durchschnittliche Kursprognose von 105 USD ergibt ein Aufwärtspotenzial von 4,15 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Empfehlung. Insgesamt erhält Marriott Vacations Worldwide also eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse betrachtet auch das relative Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der Relative Strength-Index (RSI) für Marriott Vacations Worldwide beträgt aktuell 34,46, was als "Neutral" eingestuft wird. Die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 27, was darauf hindeutet, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird. Daraus ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung für die RSI.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen war die Unterhaltung der Anleger ebenfalls von positiven Themen in Bezug auf Marriott Vacations Worldwide geprägt. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 9,25 und liegt mit 80 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Hotels Restaurants und Freizeit) von 45. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.