Marriott Vacations Worldwide Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die Diskussionen über Marriott Vacations Worldwide in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um das Unternehmen wider. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend positive Meinungen und Themen über den Wert geäußert. Basierend auf diesen Informationen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein. Die Aktie von Marriott Vacations Worldwide wird daher bezüglich der Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

Die Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Marriott Vacations Worldwide in den letzten Wochen deutlich verbessert hat. Daher erhält die Aktie von uns eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Marriott Vacations Worldwide eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der langfristige Durchschnittskurs der Marriott Vacations Worldwide-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 111,07 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 86,43 USD deutlich darunter lag, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 82,83 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite für Marriott Vacations Worldwide beträgt 2,91 Prozent, was über dem Mittelwert von 1,5 Prozent liegt. Basierend auf dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Anlegerstimmung für Marriott Vacations Worldwide als positiv einzustufen ist. Trotz einiger neutraler Bewertungen in der technischen Analyse, wird das Unternehmen insgesamt als "Gut" bewertet.