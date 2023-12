Marriott Vacations Worldwide Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Die Marriott Vacations Worldwide steht derzeit mit einem Kurs von 87,79 USD etwa 4,2 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage hinweg sieht die Bewertung hingegen "Schlecht" aus, da die Distanz zum GD200 bei -22,65 Prozent liegt. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

In den Social Media-Diskussionen zeigt sich, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Marriott Vacations Worldwide eingestellt waren. Es gab insgesamt sieben positive und fünf negative Tage, wobei an zwei Tagen keine eindeutige Richtung zu erkennen war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Marriott Vacations Worldwide daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Auch hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum hinweg ergibt sich ein "Neutral"-Wert. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum ebenfalls kaum verändert, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Nach fundamentalen Kriterien gilt die Aktie von Marriott Vacations Worldwide als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt mit 8,33 insgesamt 83 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Hotels, Restaurants und Freizeit", der bei 48,83 beträgt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".