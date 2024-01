Marriott Vacations Worldwide Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die Stimmung an den Finanzmärkten bezüglich Marriott Vacations Worldwide war in den letzten Tagen größtenteils negativ, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Insgesamt gab es fünf positive und sieben negative Tage, wobei an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend negativ, was zu einer insgesamt schlechten Anlegerstimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der aufzeigt, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Marriott Vacations Worldwide liegt bei 45,29 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Ebenso verhält es sich mit dem 25-Tage-RSI, der bei 37,41 liegt. Somit erhält das Unternehmen auch in diesem Bereich eine neutrale Bewertung.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Marriott Vacations Worldwide insgesamt 6 Analystenbewertungen, die im Durchschnitt als gut eingestuft wurden. Die Kursprognose zeigt ein Aufwärtspotenzial von 106,03 Prozent, was ebenfalls eine gute Empfehlung darstellt. Somit erhält das Unternehmen in diesem Bereich ebenfalls eine gute Bewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Marriott Vacations Worldwide im vergangenen Jahr eine Rendite von -35,23 Prozent erzielt, was 45,69 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich mit "Hotels, Restaurants und Freizeit" liegt das Unternehmen mit einer Rendite von 71,82 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als schlecht bewertet.