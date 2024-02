Marriott Vacations Worldwide Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Der Relative Strength Index (RSI) der Marriott Vacations Worldwide liegt bei 38,31, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 50, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Bewertung "Neutral".

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Marriott Vacations Worldwide wird als neutral eingestuft. Obwohl die Kommentare in sozialen Medien überwiegend negativ waren, wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert.

Mit einer Dividendenrendite von 2,91 Prozent hat die Marriott Vacations Worldwide derzeit einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 2,73 Prozent. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Marriott Vacations Worldwide als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 4 die Aktie als gut und 1 als neutral. Die durchschnittliche Empfehlung für Marriott Vacations Worldwide aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht). Im Mittel erwarten die Analysten ein Kursziel in Höhe von 167 USD, was einer "Gut"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.