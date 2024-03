Marriott Vacations Worldwide Aktie: Alles völlig egal!

Marriott Vacations Worldwide: Bewertung und Stimmung der Anleger

Die Dividendenrendite von Marriott Vacations Worldwide liegt mit 2,91 % geringfügig über dem Branchendurchschnitt von 2,76 % im Bereich Hotels, Restaurants und Freizeit. Die Differenz beträgt 0,15 Prozentpunkte, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Marriott Vacations Worldwide in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -35,23 % erzielt, was mehr als 29 % unter dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Hotels, Restaurants und Freizeit", die eine durchschnittliche Rendite von -6,37 % verzeichnete, schnitt das Unternehmen mit 28,86 % darunter ab. Diese Performance führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Marriott Vacations Worldwide überwiegend negativ diskutiert. An vier Tagen dominierten positive Themen, während an neun Tagen die negativen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonderen positiven oder negativen Themen. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine negative Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Marriott Vacations Worldwide-Aktie liegt sowohl für die letzten 7 Tage (49) als auch für die letzten 25 Tage (39,1) im neutralen Bereich, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung für Marriott Vacations Worldwide basierend auf Dividendenrendite, Aktienkursentwicklung, Anleger-Sentiment und dem RSI.