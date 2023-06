Marriott: Potenzial für Kursanstieg - 176,21 EUR laut Analysten

Marriotts Aktie wird derzeit von Experten als unterbewertet betrachtet. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 176,21 EUR und würde einem Anstieg um +3,66% entsprechen.

• Am 07.06.2023 legte Marriotts Aktie um +0,56% zu

• Guru-Rating bleibt mit 3,39 unverändert

In den vergangenen fünf Handelstagen konnte Marriott ein Plus von +6,30% verbuchen und auch gestern stieg die Aktie weiter an (+0,56%). Die Stimmung am Markt ist momentan dementsprechend positiv.

Das mittelfristige Kurspotenzial für Investoren ergibt sich aus dem Durchschnittswert der Meinungen von Bankanalysten und liegt bei 176,21 EUR (+3,66%). Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten Aufwärtstrend.

Von insgesamt 23 Analysten raten aktuell jedoch immerhin noch sechs zum Kauf (26%), während sich die Mehrheit mit “halten”...