Marriott: Potenzial für Kursanstieg

Die Aktie von Marriott wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Ein mittelfristiges Kursziel bei 173,83 EUR ist im Durchschnitt aller Bankanalysten zu finden, was einem möglichen Anstieg um +2,64% entspricht.

• Marriott: Am 28.07.2023 mit +0,15%

• Das aktuelle Kursziel von Marriott liegt bei 173,83 EUR

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” beträgt nunmehr 3,39 nach vorherigen Wert von ebenfalls 3,39

Am gestrigen Handelstag legte die Aktie von Marriott um +0,15% zu und summierte damit den fünftägigen neutralen Trend auf ein Plus in Höhe von insgesamt +0,91%. Die Stimmung am Markt ist demnach eher ausgeglichen.

Aktuell empfehlen fünf Analysten die Aktie als starken Kauf und ein weiterer sieht sie zumindest positiv eingestuft (“Kauf”). Die Mehrheit (16) ordnet das Papier als “halten” ein; lediglich einer plädiert...