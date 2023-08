Marriott: Kursziel von 174,80 EUR laut Analysten nicht erreicht

Die Aktie des Hotelkonzerns Marriott wurde in der jüngsten Vergangenheit von Analysten als unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 174,80 EUR und damit um -7,50% unter dem gegenwärtigen Wert.

• Am 10.08.2023 legte die Aktie um +1,04% zu

• Guru-Rating nun bei 3,39 nach vorherigem Wert von 3,39

• Fünftageergebnis summierte sich auf +2,60%

Am gestrigen Handelstag konnte Marriott eine positive Entwicklung verzeichnen und erzielte ein Tagesplus von +1,04%. In den letzten fünf Handelstagen zeigte sich sogar ein Anstieg um insgesamt +2,60%. Die aktuelle Stimmung am Markt lässt somit Optimismus erkennen.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie beläuft sich auf einen Wert von 174,80 EUR. Diese Einschätzung teilen viele Bankanalysten und behalten Recht mit einem potentiellen Investitionsverlust in Höhe von...