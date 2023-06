Marriott: Kursziel von 174,78 EUR

Die Aktie von Marriott wird derzeit nicht richtig bewertet und hat laut Analysten ein mittelfristiges Kurspotenzial von +3,36%. Das aktuelle Kursziel liegt bei 174,78 EUR.

• Am 14.06.2023 mit +0,58% gestiegen

• Guru-Rating bleibt bei 3,39

In den letzten fünf Handelstagen konnte Marriott eine positive Entwicklung von insgesamt +2,23% verzeichnen. Die Stimmung am Markt ist optimistisch und das Unternehmen gilt als starker Kauf. Von den befragten Analysten empfehlen fünf die Aktie als starken Kauf und einer sieht sie als kaufenswert an.

16 Experten haben sich hingegen neutral positioniert und raten dazu, die Aktie zu halten. Nur ein Experte schätzt Marriott negativ ein und empfiehlt einen Verkauf.

Das Guru-Rating des Unternehmens bleibt unverändert bei 3,39.