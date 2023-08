Marriott: Analysten sehen erhebliches Kurspotenzial

Die Aktie von Marriott wird derzeit von den meisten Analysten als unterbewertet betrachtet. Das mittelfristige Kursziel für das Unternehmen liegt bei 174,80 EUR, was einem Potenzial von -6,45% entspricht.

• Marriott-Aktie verzeichnet Plus von +0,60%

• Durchschnittliches Guru-Rating steigt auf 3,39

• 26,09% der Analysten empfehlen weiterhin Kauf

Gestern konnte die Marriott-Aktie an Wert gewinnen und ein Plus von +0,60% verbuchen. Über fünf Handelstage hinweg ergibt sich somit ein Zuwachs von insgesamt +1,19%. Die Anleger scheinen also optimistisch gestimmt zu sein.

Viele Experten sind ebenfalls positiv eingestellt und sehen in dem aktuellen Bewertungsniveau eine attraktive Einstiegsmöglichkeit. Insgesamt rechnen fünf Analysten mit einem starken Kaufsignal für die Aktie. Ein weiterer Experte bewertet das Papier immerhin noch...