Marriott: Analysten sehen Potenzial - Kursziel bei 172,72 EUR

Die Aktie von Marriott hat in den vergangenen fünf Handelstagen einen negativen Trend gezeigt und verlor insgesamt -2,94%. Gestern konnte jedoch ein Plus von +1,34% erzielt werden. Wie wird sich der Kurs in Zukunft entwickeln?

Das mittelfristige Kursziel für Marriott beträgt laut Bankanalysten aktuell 172,72 EUR. Sollten sie damit recht behalten, würde dies einem potenziellen Kursanstieg um +7,07% entsprechen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese optimistische Einschätzung aufgrund des schwachen Trends der letzten Zeit.

Von insgesamt 23 analysierten Meinungen votieren immerhin noch sechs als “Kauf” empfehlenswert (26,09%), während eine weitere Kaufempfehlung mit einer eher zurückhaltenden Haltung ausdrückt ist. Die meisten Bankanalysten bewerten die Aktie neutral (“Halten”) oder raten zum Verkauf...