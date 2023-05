Marriott: Analysten sehen Potential von +7,38% – Kursziel bei 171,72 EUR

Die Aktie des Hotelkonzerns Marriott International Inc. hat nach Einschätzung von Experten aktuell ein mittelfristiges Kursziel in Höhe von 171,72 EUR. Das entspricht einem Potenzial von +7,38% im Vergleich zum aktuellen Kurs.

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Marriott-Aktie eine negative Entwicklung um -0,10%. In der vergangenen Handelswoche betrug das Minus sogar -0,19%, was auf eine pessimistische Marktstimmung hindeutet.

Allerdings sind nicht alle Analysten negativ gestimmt: Fünf Experten empfehlen den Kauf der Aktie und vier bewerten sie als optimistisch aber nicht euphorisch (“Kauf”). Die meisten Analysten (16) haben sich jedoch neutral positioniert und raten dazu die Aktie zu “halten”. Nur einer sieht die Notierung als unattraktiv an (“Verkauf”).

Das Guru-Rating bleibt mit 3,39...