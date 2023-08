Marriott: Analysten sehen ein Kursziel von 178,21 EUR

Am gestrigen Handelstag stieg die Aktie des Hotelkonzerns Marriott um +0,44%. In den letzten fünf Tagen verzeichnete das Unternehmen jedoch einen Verlust von -1,61%, was auf eine pessimistische Marktstimmung schließen lässt.

Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten liegt bei 178,21 EUR. Dies bedeutet ein Potenzial von -4,00% im Falle einer Umsetzung. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung und einige teilen diese Einschätzung nicht nach der jüngsten Kursentwicklung mit einem schwachen Trend.

Von insgesamt 23 Experteneinschätzungen empfehlen 5 die Aktie als “stark kaufen” und weitere 1 als “kaufen”. Die Mehrheit (16) gibt für Marriott das Rating “halten”. Lediglich ein Experte rät zum sofortigen Verkauf der Aktie.

Das Guru-Rating beträgt nun 3,39 nach zuvor ebenfalls bereits erreichten Werten von 3,39....