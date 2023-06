Marriott: Analysten sehen Kurspotenzial von +6,93% - Aktie nicht richtig bewertet

Die Finanzanalysten sind sich einig: Die Aktie des Hotelriesen Marriott ist derzeit unterbewertet. Der wahre Wert liegt bei einem mittelfristigen Kursziel von 172,42 EUR, was einem Potenzial von +6,93% entspricht.

Am 16.06.2023 fiel der Kurs um -0,18%. In den vergangenen fünf Handelstagen verlor die Aktie insgesamt -2,53%, was auf eine pessimistische Marktstimmung hindeutet.

Trotzdem halten fünf Analysten die Aktie für einen starken Kauf und einer empfiehlt “Kauf”. Aus neutraler Perspektive betrachten siebzehn Experten Marriott und setzen das Rating auf “halten”. Nur ein Experte sieht keinen Ausweg mehr und rät zum sofortigen Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt mit 3,39 erhalten.