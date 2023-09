Marriott: Analysten sehen +2,73% Kurspotenzial

Die Aktie von Marriott wird laut den Experten aktuell nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 193,76 Euro und damit um +2,73% höher als der derzeitige Kurs.

• Am 28.09.2023 soll das Ziel erreicht werden

• Der Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,38

Am gestrigen Handelstag stieg die Aktie von Marriott um +2,92%. Insgesamt beträgt der Zuwachs in den letzten fünf Tagen +2,67%. Die Stimmung am Markt ist dementsprechend positiv.

Während optimistische Bankanalysten die Aktie mit “stark kaufen” oder “kaufen” bewerten (Anteil: +25%), empfehlen andere Experten eher Zurückhaltung (“halten”). Ein Experte rät sogar zum Verkauf.

Das Guru-Rating liegt weiterhin bei 3,38.