Marriott: Analysten schlagen ein Kursziel von 172,82 EUR vor

Die Aktienbewertung von Marriott ist nach Ansicht von Experten derzeit nicht korrekt. Das tatsächliche Kursziel liegt lediglich um -0,53% unter dem aktuellen Wert.

• Am 27.07.2023 fiel die Marriot-Aktie um -0,95%

• Das Kursziel für Marriot beträgt 172,82 EUR

• Der aktuelle Guru-Rating-Wert liegt bei 3,39

Gestern an der Börse hat die Aktie des Unternehmens einen Rückgang von -0,95% verzeichnet und damit in den letzten fünf Handelstagen insgesamt eine negative Entwicklung von -1,54%. Die Stimmung am Markt scheint also relativ pessimistisch zu sein.

Obwohl das Ergebnis überraschend war, sind sich die Bankanalysten einig darüber, dass das mittelfristige Kursziel für Marriott bei 172,82 EUR liegen sollte.

Der Durchschnitt aller Analysten stimmt darin überein und geht somit davon aus, dass beim gegenwärtigen Preis Investoren einem...