Marriott: Analysten prognostizieren Kursziel von 175,96 EUR

Laut Expertenmeinung ist die Aktie von Marriott derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt 175,96 EUR und weicht somit um -7,61% vom aktuellen Kurs ab.

• Am 11.08.2023 erhielt Marriott eine positive Entwicklung von +0,06%

• Das aktuelle mittelfristige Kursziel liegt bei 175,96 EUR

• Das Guru-Rating für Marriott beträgt nun 3,39 nach zuvor auch schon 3,39

Am gestrigen Handelstag konnte das Unternehmen eine leichte positive Entwicklung von +0,06% verbuchen. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich ein Anstieg um +1,86%, was auf einen momentan relativ optimistischen Markt schließen lässt.

Obwohl einige Bankanalysten mit dieser positiven Entwicklung gerechnet hatten scheint die Stimmung innerhalb des Marktes insgesamt gut zu sein.

Konkret gaben jedoch nicht alle Fachleute dem Unternehmen ein positives Rating:...