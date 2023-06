Marriott: Analysten-Optimismus treibt Kursziel auf 175,75 EUR

Die Aktie von Marriott hat in den letzten fünf Handelstagen um +3,18% zugelegt und verzeichnete gestern ein weiteres Plus von +3,55%. Die Stimmung am Markt ist derzeit relativ optimistisch.

Ein mittelfristiges Kursziel von 175,75 EUR ergibt sich laut dem Durchschnitt der Meinungen von Bankanalysten. Sollten diese Recht behalten, würde das den Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +6,21% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem positiven Trend der jüngsten Kursentwicklung.

Von insgesamt 23 bewertenden Analysten empfehlen 5 die Aktie als starken Kauf und weitere 1 als Kauf. Eine neutrale Bewertung wird von 16 Experten vergeben und nur einer fordert einen sofortigen Verkauf.

Das Guru-Rating für Marriott bleibt stabil bei einem Wert von 3,39. Der Anteil der optimistischen Analysten liegt...