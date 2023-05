Marriott: Aktienkurspotenzial von 9,05% - Kursziel bei 175,60 EUR

Die Aktie von Marriott konnte gestern am Finanzmarkt um +0,49% zulegen und verzeichnete in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von insgesamt +2,12%. Analysten halten die aktuelle Bewertung der Aktie für nicht gerechtfertigt und sehen ein mittelfristiges Kurspotenzial.

Das Kursziel für Marriott liegt momentan bei 175,60 EUR. Wenn sich diese Einschätzung bewahrheitet, könnten Investoren eine Rendite von +9,05% erzielen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese optimistische Prognose nach der jüngsten positiven Entwicklung.

5 Experten empfehlen den Kauf der Marriott-Aktie und weitere 1 sind ebenfalls bullish auf den Titel. Die meisten Bankanalysten (16) haben jedoch eine neutrale Haltung und bewerten die Aktie mit “halten”. Lediglich ein Experte rät zum Verkauf.

Insgesamt betrachtet bleibt das Guru-Rating unverändert...