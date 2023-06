Marriott: Aktienkurs mit einem Kursziel von 175,40 EUR

Nach Ansicht von Analysten wird die Aktie von Marriott derzeit unterbewertet. Das tatsächliche Kursziel liegt um +5,35% über dem aktuellen Preis.

• Marriott: Am 09.06.2023 mit +0,30%

• Das aktuelle Kursziel für Marriott beträgt 175,40 EUR

• Guru-Rating bleibt bei 3,39 Prozent

Marriott hat gestern eine positive Entwicklung am Finanzmarkt verzeichnet und einen Anstieg des Aktienkurses um +0,30% verzeichnet. Dies führt zu einer positiven Performance in den letzten fünf Handelstagen – was einer vollständigen Woche entspricht – von insgesamt +1,01%. Der Markt scheint daher derzeit relativ optimistisch zu sein.

Obwohl dies eine erfreuliche Entwicklung ist, haben einige Analysten möglicherweise keine solche Verbesserung erwartet. Die Stimmung im Allgemeinen ist jedoch eindeutig.

Das durchschnittliche mittelfristige Ziel für den...