Marriott Aktie: Das darf nicht passieren!

Die langfristige Meinung von Analysten zur Marriott -Md-Aktie ist insgesamt positiv. Von insgesamt 5 Bewertungen sind 3 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 202,2 USD, was einer potenziellen Performance von -18,47 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft. Die Redaktion vergibt daher ein neutrales Rating für die gesamte Analysteneinschätzung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Marriott -Md-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (49,52 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (49,95 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die Dividendenrendite der Marriott -Md-Aktie beträgt 0,92 Prozent, was 1,91 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser vergleichsweise niedrigen Rendite wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Marriott -Md-Aktie war überwiegend negativ, jedoch wurden in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen in den sozialen Medien diskutiert. Die Analyse von Handelssignalen ergab 3 "Gut" und 2 "Schlecht" Bewertungen, was zu einer insgesamt neutralen Stimmungseinstufung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung der Marriott -Md-Aktie in Bezug auf die Analystenmeinung, den Relative Strength Index, die Dividende und die Anlegerstimmung.