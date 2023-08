Marriott: Aktie aktuell unterbewertet - Kursziel von 176,15 EUR im Fokus

Die gestrige Kursentwicklung der Marriott-Aktie am Finanzmarkt betrug +0,13%, was die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage auf +0,48% summiert. Trotz eines neutralen Trends in letzter Zeit sind Analysten optimistisch hinsichtlich des mittelfristigen Potenzials.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel von Bankanalysten liegt bei 176,15 EUR und impliziert ein potentialreiches Investment mit einem möglichen Gewinn von -6,99%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung. Während fünf Analysten die Aktie als starken Kauf betrachten und ein weiterer sie optimistisch bewertet, platzieren 16 weitere Experten das Rating “halten” darauf.

Bei einer Stichprobe ausgewählter Analysteneinstufungen zeigt sich eine überwiegend positive Meinung mit einem Anteil von +26,09% Optimisten. Der Guru-Rating-Indikator...