Marriott: Aktie nach Meinung von Analysten unterbewertet - Kursziel bei 171,17 EUR

Die Marriott-Aktie hat am gestrigen Tag einen Anstieg von +0,17% verzeichnet und in den vergangenen fünf Handelstagen insgesamt ein Plus von +5,02%. Die Stimmung der Bankanalysten ist optimistisch und das mittelfristige Kursziel liegt bei 171,17 EUR. Dies würde Investoren eine Rendite von -1,40% eröffnen.

Aktuell empfehlen 5 Analysten die Aktie als starken Kauf und 1 weiterer Experte sieht sie ebenfalls positiv. 16 Experten bewerten das Papier neutral und nur einer rät zum Verkauf. Somit sind insgesamt +26,09% der Analysten optimistisch eingestellt.

Als zusätzliche Bestätigung dieser Einschätzung dient das Guru-Rating mit einem aktuellen Wert von 3,39 gegenüber dem Vorgängerwert “Guru-Rating ALT”.