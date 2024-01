Marriott Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Die Bewertung einer Aktie wird oft von der Stimmung und Diskussion im Internet beeinflusst. Bei der Analyse von Marriott -Md wurden interessante Ergebnisse festgestellt. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt positive Ergebnisse für Marriott -Md. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt weisen auf eine positive Entwicklung hin, was zu einer guten Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls eine neutrale Empfehlung für die Aktie von Marriott -Md, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten sieben bzw. 25 Tage.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten überwiegend neutrale Einschätzungen abgegeben, was zu einem neutralen Rating führt. Kurzfristig betrachtet wird die Aktie ebenfalls als neutral eingestuft, obwohl das durchschnittliche Kursziel der Analysten auf 199 USD liegt, was zu einer schlechten Empfehlung führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Marriott -Md eine neutrale Empfehlung, basierend auf den verschiedenen Analysen und Bewertungen.